الاحتلال ماض بعدوانه ويرفض وقف الاغتيالات

نادية سعد الدين

عمان – واصلت آلة حرب الاحتلال اليمينية حصد أرواح الفلسطينيين خلال هجومها العسكري ضد قطاع غزة باستشهاد 4 منهم، أمس، ما يرفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ29 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما يتقاطر جموع الفلسطينيين اليوم لساحات المسجد الأقصى المبارك وأحياء القدس المحتلة لنصرة غزة في معركتها الدامية مع الاحتلال.

وعلى وقع شهيد فلسطيني خامس ارتقى باقتحام الاحتلال لجنين بالضفة الغربية؛ أدخلت حكومة الاحتلال اليمينية منظومة ما يسمى “مقلاع داود” الدفاعية لأول مرة في حربها ضد غزة تحت مسمى توراتي متطرف، بدون الاكتراث للتنديد العربي والدولي الواسع ولأوساط إسرائيلية معارضة، عبر المضي بشن سلسلة غارات جوية خلفت المزيد من الخسائر البشرية والدمار في المنشآت السكنية والبنية التحتية المتهالكة في الأساس نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.

وأدى عدوان الاحتلال لاستشهاد 4 فلسطينيين، منهم مسؤول الوحدة الصاروخية في “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، القائد علي حسن غالي الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جديدة.

كما اغتالت قوات الاحتلال عضو المجلس العسكري في سرايا القدس أحمد أبو دقة إثر قصف منزله في خان يونس.

وأبو دقة يتولى نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

مما يرفع عدد الشهداء لليوم الثالث على التوالي إلى 28 شهيدا و93 جريحا، غالبيتهم أطفال ونساء وجراح بعضهم بليغة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين أطلقت الفصائل الفلسطينية دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط الكيان المحتل والمستوطنات المحاذية للقطاع، وذلك على وقع تأكيد الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينيية في غزة، بأنها “جاهزة لكل الخيارات”، متوعدة الاحتلال في حال تماديه بعدوانه وعنجهيته، فيما حذرته “الجهاد الإسلامي”، بشأن قصف منازل الفلسطينيين بالقطاع، تحت طائلة تكثيف قصف العمق الإسرائيلي.

وقالت صحيفة معاريف العبرية: “إن مستوطنا إسرائيليا قتل في سقوط صاروخ على مبنى جنوبي تل أبيب فيما أصيب 4 آخرون بجراح .

ويبدو أن حركة “الجهاد الإسلامي”، المتواجدة برئيس دائرتها السياسية محمد الهندي في مصر لمناقشة تصعيد الاحتلال، متمسكة بشروطها حتى الآن فيما يتعلق بوقف الاغتيالات من قبل الاحتلال والمطالبة، مع “حماس”، بإعادة جثمان الشهيد خضرعدنان المحتجزة لديه، وذلك في إطار قيادة المعركة بتكتيك مختلف، والاستعداد لمختلف الاحتمالات، بما في ذلك امتداد الجولة الحالية لعدة أيام، عند فشل مفاوضات التهدئة المتعثرة.

ولأن المعركة مرتبطة بسياسة تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى، فقد يمتد تصعيد الاحتلال وصولا ليوم ما يسمى “مسيرة الأعلام”، في منتصف الشهر الحالي التي تتوعد الجماعات المتطرفة بتنظيمها في “الأقصى” وأحياء القدس، بما يربط غزة بالضفة الغربية، التي شيعت أمس جثمان الشهيد الفلسطيني أوس جمال كميل (30 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

في حين أثار الاهتمام مسألة اعتراض صاروخ فلسطيني فوق وسط الكيان المحتل باستخدام منظومة ما يسمى “مقلاع داود” الدفاعية، لتسجل المنظومة أول تشغيل عملياتي لها في تاريخ المواجهة مع المقاومة الفلسطينية، منذ أن دخلت الخدمة في جيش الاحتلال العام 2017؛ كواحدة من 4 منظومات دفاعية تعتمد عليها سلطات الاحتلال لتأمين أجوائها المحتلة، واعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى (بين 70 و270 كيلومترا)، بتقنيات متقدمة.

وفي حين تبلغ قيمة صاروخ “القبة الحديدية” الواحد نحو 50 ألف دولار، وهي تكلفة كانت توصف بأنها باهظة في مقابل صواريخ لا تتجاوز قيمتها 100 دولار، كتلك التي تمتلكها المقاومة، فإن قيمة صاروخ “مقلاع داود” الواحد تقفز إلى عشرين ضعفا، وتناهز مليون دولار.

ولعل ما يفسر هذه القيمة القياسية هو أن الصاروخ يحتوي رادارا ثلاثي الأبعاد، ومجسما غير متماثل ذا قدرة مناورة عالية لحظة مطاردة الهدف، وهو أيضا، بالإضافة إلى خاصية التوجيه الذاتي التي يتمتع بها، قابل للتوجيه اليدوي السريع والفعال في الأمتار الأخيرة.

وتعني العودة لاستخدام المنظومة الآن؛ إما أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ متقدمة ذات مدى أبعد من 70 كيلومترا، أو أن سلطات الاحتلال تعمدت اختبار منظومتها الجديدة بعدما أعادتها إلى المصنع لمعالجة عيوبها إثر فشل سابق لها العام 2018، وإما لأجل الاستعداد لحرب متعددة الجبهات.

وبالنظر إلى كلفة الإطلاق الواحد، التي تناهز مليون دولار، تبدو إعادة تجربتها إزاء صاروخ كان يمكن اعتراضه بأقل من عشر تلك القيمة غير مبررة، فيما واجهت سلطات الاحتلال عمليات إطلاق أكثر تقدما في السنوات السابقة، ولم تعلن في حينها عن تشغيل المنظومة.

وقد أشارت تقارير إسرائيلية غير رسمية، إلى أن “سرايا القدس” استخدمت للمرة الأولى صاروخ “خيبر 1” السوري، الذي يبلغ مداه نحو 100 كيلومتر؛ وهو ما لم يتأكد حتى اللحظة، سواء من جانب حركة “الجهاد الإسلامي”، أو عبر المصادر الأمنية الرسمية في حكومة الاحتلال.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، يستغل ازدواجية المعايير الدولية، للتغطية على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبرت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح لها أمس، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومواقف بعض الدول المنحازة إليه، ضوء أخضر، للاستمرار فيها.

وأشارت إلى أن “نتنياهو” يتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويتجاهل تماما الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، على سمع المجتمع الدولي وبصره، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة “الدفاع عن النفس”، في تكريس متواصل لازدواجية المعايير، وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقا لهوية الجلاد والضحية.