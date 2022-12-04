الاحتلال: محاولة لإسقاط طائراتنا فوق غزة

اعترف جيش الاحتلال فجر اليوم، بمحاولة استهداف طائراته الحربية في سماء قطاع غزة خلال شنها غارات على جنوب القطاع بعد منتصف الليل.

وذكر الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال، أنه جرى استهداف موقع لحركة حماس رداً على محاولة استهداف طائراته في سماء القطاع، وفق وكالة “صفا”.

وأفاد شهود عيان، بأن طائرات الاحتلال من نوع “إف16” قصفت بصاروخين على الأقل موقعاً غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في المكان، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية أرضاً وموقعاً شرق مدينة رفح جنوب القطاع بصاروخين على الأقل، وألحقت دماراً وخراباً فيهما وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” إن استهداف الموقع يأتي بعد محاولة نشطاء في الحركة استهداف طائرات حربية بالصواريخ خلال غاراتها التي جاءت رداً على إطلاق صاروخ شرق غزة الليلة الماضية.

وكانت كتائب القسام أعلنت بعد منتصف الليل عن تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الحربية الإسرائيلية بصواريخ أرض – جو.