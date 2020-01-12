الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويعتقل 11 فلسطينيا

رام الله- أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، مواطنا مقدسيا على هدم منزله بنفسه في بلدة جبل المكبر، الواقعة جنوبي مدينة القدس المحتلة.

وقال مجلس بلدي جبل المكبر، في بيان اليوم الأحد، إن البلدية أجبرت مواطنا فلسطينيا، على هدم منزله المبني منذ أربع سنوات بيديه بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني أُجبر على هدم منزله بنفسه كي لا يتحمّل تكاليف هدم آليات الاحتلال للمنزل والتي تقدّر بعشرات آلاف الشواكل.

من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، أحد عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بينهم شقيقان.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن اريحا وطولكرم وبيت لحم والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الاحد عشر بزعم أنهم مطلوبون، لافتا الى ان الاقتحامات رافقها اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب للمنازل التي اقتحمتها قوات الاحتلال.-(بترا)