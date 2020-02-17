الاحتلال يجرف 50 دونما شمال الضفة الغربية ويغلق فتحات مياه بالأغوار

رام الله – جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 50 دونما من أراضي الفلسطينيين في قريتي اسكاكا وياسوف شرقي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف، خالد عبية في بيان بأن التجريف جاء لصالح توسيع وتعبيد طرق مستوطنة “نوفي نحمياه ” القائمة بالجهة الشرقية من قرية اسكاكا، والجهة الجنوبية من قرية ياسوف .

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم فتحات مياه في خربة علان في الجفتلك في الأغوار الشمالية .

وقال مسؤول ملف الانتهاكات في الاغوار عارف دراغمة في بيان إن قوة من جيش الاحتلال وما تسمى “الإدارة المدنية” داهمت الخربة واغلقت فتحات المياه التي تغذي الفلسطينيين القاطنين فيها، يزعم أنها غير قانونية.

وأكد دراغمة أن ما يقوم به الاحتلال، هو جزء من حرب التهجير التي يشنها الاحتلال على المواطن الفلسطيني في الأغوار، موضحا أن حرب المياه هي الأكثر ضراوة، حيث يحرم الفلسطيني من حقه في مياهه الجوفية والتي يسرقها الاحتلال ويقدمها بشكل مجاني للمستوطنين.

وفي ذات السياق، هدمت آليات الاحتلال العسكرية بركسا سكنيا وصادرت محتوياته في منطقة تل الصمادي في الجفتلك، وأخطر بإخلاء أكثر من 15 منشأة.

ودعا المؤسسات الدولية والمحلية الحقوقية والإنسانية الى ضرورة حماية السكان وأملاكهم من بطش الاحتلال وغطرسته.

بترا