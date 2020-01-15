الاحتلال يجري تدريبات عسكرية واسعة غربي النهر

رام الله- أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية واسعة بالذخيرة الحية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاغوار عارف دراغمة في بيان اليوم إن “هذه التدريبات مستمرة منذ يومين على أراضي عدة بلدات في الأغوار، هي: خلة جميع، وخلة البد، وخربة الشق في منطقة الفارسية، وخربة سمرة، مشيرا الى أن “قوات الاحتلال تستخدم الدبابات والرصاص الحي في تدريباتها، ولم توجه تحذيرا مسبقا للأهالي”. يذكر أن قوات الاحتلال تنفذ تدريبات عسكرية عدة مرات سنويا في الأغوار الشمالية، ما يؤدي لطرد العائلات الفلسطينية البدوية من مساكنها، وحدوث أضرار وخسائر في الأراضي الزراعية والمحاصيل .-(بترا)