الاحتلال يجري مناورات عسكرية واسعة في الجليل ويعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

رام الله- بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مناورات عسكرية واسعة في عدة مناطق بالجليل الأعلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بحسب ما ذكرته الإذاعة الاسرائيلية العامة.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي في تصريح للإذاعة اليوم، إن المناورات ستستمر حتى يوم الخميس المقبل، وستتركز في مستوطنة شلومي، ومنطقة ما يعرف باسم “عرب العرايشة” وغيرها من المناطق في الجليل. وأشار الناطق العسكري الاسرائيلي إلى أنه سيلاحظ تحركات كبيرة لقوات عسكرية ويسمع انفجارات خلال المناورات.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، 11 مواطنا فلسطينيا من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون. -(بترا)