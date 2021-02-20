الاحتلال يحتجز جثامين 324 شهيدا فلسطينينا ويرفض تسليمها

نادية سعد الدين

عمان – ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 324 شهيداً فلسطينيناً لديها وترفض تسليمها لذويهم، ضاربة بعرض الحائط كل الأصوات الدولية والفلسطينية المنددة، بينما تواصل انتهاكاتها العدوانية ضد الفلسطينيين “بهدم ومصادرة 89 منشأة فلسطينية خلال أسبوعين فقط، مما تسبب في تهجير 146 فلسطينيا، من بينهم 83 طفلاً”، وفق تقرير أممي.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، حسن عبد ربه، إن “سلطات الاحتلال ما تزال تتهرب من القوانين والتشريعات الدولية، وتواصل احتجاز جثامين 324 شهيداً، منهم 254 في مقابر الأرقام منذ العام 1967 و70 آخرون في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015”.

وأضاف عبد ربه أن 68 فلسطينياً في عداد المفقودين منذ العام 1967، موضحاً بأن “الاحتلال يلجأ إلى احتجاز جثامين الشهداء للمساومة في أي صفقة مقبلة لتبادل الأسرى، مثلما يهدف أيضاً إلى زيادة معاناة ذوي الشهداء”.

ونوه إلى أن “المنظومة العنصرية التي يشرعها الاحتلال لنفسه عبر “الكنيست” الإسرائيلي لإبقاء الأسرى في المعتقلات، تعرقل عمل الهيئة الفلسطينية في مطالباتها بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال”.

غير أن سلطات الاحتلال لا تكترث البتة بقرارات الشرعية الدولية؛ حيث تواصل انتهاكاتها اليومية ضد الشعب الفلسطيني، فقامت خلال الأسبوعين الماضيين بهدم ومصادرة 89 مبنى فلسطينياً، يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”، إن “عمليات الهدم أدت إلى تهجير 146 مواطناً فلسطينياً، من بينهم 83 طفلًا، وإلحاق الأضرار بـ330 آخرين على الأقل”.

وأوضح تقرير “حماية المدنيين”، الصادر عن المكتب الأممي ويغطي الفترة ما بين 2 وحتى 15 من شباط (فبراير) الجاري، أن “سلطات الاحتلال هدمت في يومي 3 و8 شباط الجاري، 37 مبنًى، معظمها جرى التبرع بها، في تجمع حمصة البقيعة في غور الأردن، وهُجر 60 مواطنًا، من بينهم 35 طفلًا، في كل من هاتين الحادثتين”.

وقد تعرض هذا التجمع، لعمليات هدم جماعية خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذي ينطوي عليه خطر حقيقي بالترحيل القسري.

ولفت إلى مصادرة سبعة مبانٍ في جنوب الخليل، ضمن تجمعات الركيز وأم الخير وخربة التوامين، مما أثر على الظروف المعيشية التي يحياها 80 مواطناً وألحق الأضرار بسبل عيشهم، أسوة بحال 70 مواطناً آخرين في جنين نتيجة مصادرة الاحتلال لـ13 كشكاً لبيع المشروبات في المنطقة.

وهُدمت سلطات الاحتلال سبعة مبانٍ في القدس المحتلة، بما فيها أربعة أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب الغرامات المالية الباهظة، مما تسبب في تهجير أسرة تضم أربعة أفراد، أسوة بتهجير 11 مواطناً فلسطينياً، من بينهم أربعة أطفال، في قرية طورة الغربية في جنين.

ورصد التقرير اعتداءات المستوطنين المتواترة ضد الشعب الفلسطيني؛ عبر اقتلاع 1,000 شتلة بالقرب من مدينة طوباس، وقد غُرست هذه الأشتال ردًا على اقتلاع الآلاف من الأشجار خلال الشهر الماضي في نفس المنطقة.

كما اقتُلع المستوطنون أكثر من 130 شجرة وشتلة زيتون في تجمعات خربة صَرة في نابلس، وبروقين وكفر الديك في سلفيت، والتوان وبير العِد في الخليل، والجانية في رام الله، فضلاً عن سرقة نحو 180 عمودًا من أعمدة السياج في بروقين.

وتسببت اعتداءات المستوطنين بأضرار فادحة في عدة منشآت زراعية فلسطينية، كما الحال في نابلس ورام الله، تزامناً مع إضرام النار في مركبة فلسطينية، في نابلس، وإلقاء الحجارة على مركبة أخرى وإلحاق الأضرار بها بينما كانت تسير بالقرب من مستوطنة “بيت إيل” الإسرائيلية في رام الله.

وقد شهدت نفس الفترة تنفيذ قوات الاحتلال 186 عملية دهم اعتقلت خلالها 172 فلسطينيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، فيما سجلت محافظات القدس ورام الله والخليل أعلى عدد من هذه العمليات، بواقع 28 عملية، في المتوسط لكل منها.

واعتبر التقرير الأممي أن العام 2020 شكل “عام الانتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد والأزمة المالية غير المسبوقة”.

وأفاد التقرير، الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن أكثر من “نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ العام 1994”.

وحذر من أن “الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم وسيكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة”.

وأوضح أن “ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة كورونا، فيما من المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليا”، كما “تقلص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12 %، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1994”.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي، مؤكداً على أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية.

وفي الأثناء؛ سادت أجواء التوتر أمس عند منطقة حاجز الجلمة شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها الليلة قبل الماضية نتيجة اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة، مما أدى إلى اطلاق المقاومين الفلسطينيين للنيران ضد عدوانها.

وأفادت الأنباء الفلسطينية، بأن الحاجز تعرض لإطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين، مرتين متتاليتين، وفي وقت منفصل، بينما أعلنت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز، حالة الاستنفار، حيث لوحظ أعمال تمشيط في محيط الحاجز والطرق القريبة منه، في محاولة منها للوصول إلى مطلقي النار.

وقد تسبب جدار الفصل العنصري، بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قرى جنين، فيما قدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار بنحو 1.61 مليون دونم.