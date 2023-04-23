الاحتلال يحذر: سنعود للاغتيالات والهجمات العسكرية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ألمح إلى إمكانية العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة حال تدهور الأوضاع الأمنية.

وذكرت أن “الكابينت ناقش المسألة خلال جلسته الأخيرة، ودعا نتنياهو وزراءه إلى تجنب الحديث عن خيار العودة للاغتيالات على الإعلام”.

وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تنوي تغيير سياستها العسكرية في الضفة الغربية بعد انتهاء فترة الأعياد الإسرائيلية نهاية هذا الأسبوع عبر اقتحامات وهجمات كبيرة ضد معاقل “المسلحين” حتى لو كلف الأمر دخول قطاع غزة على خط المواجهة.

وبينت أن الكابينت ناقش سيناريوهات دخول غزة على خط المواجهة، حيث تم الحديث عن ضرورة استعادة قوة الردع التي بدأت بالتآكل خلال الفترة الأخيرة.

كما تحدثت أن “الرسالة الإسرائيلية لقادة حماس هي أنهم لن يستطيعوا الاختباء خلف نشطائهم في الضفة الغربية ولبنان وأن إسرائيل تنوي استعادة الردع والرد بقوة على أي عملية”، على حد قولها.