الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية وينشر مئات العناصر

القدس- حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في البلدة القديمة ومحيطها، وضيّقت على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرقات في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية “عيد الغفران”.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في رام الله، إن قوات الاحتلال وضعت حواجز إسمنتية وحديدية على مفرق الطريق المؤدي إلى شارع رقم 1، كما أغلقت منطقة جسر بيت حنينا ومنعت تنقل الأهالي من وإلى مدينة القدس وقيدت حركتهم بشكل كامل.

وأضافوا أن العديد من الأسواق في البلدة القديمة بالقدس تعرضت إلى الإغلاق، كما هو في سوق القطانين، الذي أرغم التجار فيه على إغلاق محالهم بشكل كامل لذات السبب.