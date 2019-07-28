الاحتلال يخصص 50 مليون دولار لتشجيع الدول لنقل سفاراتها للقدس

نادية سعد الدين

عمان- خصصّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 50 مليون دولار لتنفيذ أول خطة حكومية من نوعها لتشجيع دول العالم على نقل وفتح سفاراتها في القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة معها.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، من خلال خطة وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، اتخاذ مجموعة من التدابير والامتيازات المحفزّة للدول على القيام بتلك الخطوة، بوصفها “هدفاً قومياً وسياسياً واستراتيجياً إسرائيلياً”، بحسب ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية عن الوزير كاتس، عبر موقعها الالكتروني.

إلا أن الخطة الإسرائيلية تصطدم بعراقيل الرفض الدولي، بشكل عام، على اتخاذ خطوة نقل سفارات بلادهم إلى القدس المحتلة، حيث لم تنضم سوى غواتيمالا فقط إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالنقل الكامل لسفارتها للقدس المحتلة، منذ منتصف العام الماضي.

أما بالنسبة لكل من هندوراس والسلفادور اللتين وافقتا على فتح سفارتين لهما في القدس المحتلة، فإنهما لم تنفذا هذا القرار حتى الآن، بحسب نفس الصحيفة، “لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية ان “دولاً أخرى طلبت المساعدة في مجال التنمية والاقتصاد، وفتح الأبواب أمامها في الولايات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف الاقتصادية المترتبة على الانتقال إلى القدس المحتلة، وفي هذه الحالات، أيضاً، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريباً، مما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة”.