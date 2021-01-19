الاحتلال يدرس تمديد الإغلاق الشامل أسبوعين

عمان- تدرس حكومة الاحتلال تمديد الإغلاق الشامل اسبوعين جراء تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا، رغم الإغلاق الشامل المفروض منذ نحو أسبوعين، اذ تعقد الحكومة الاسرائيلية اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة ذلك.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية اعلنت اليوم، عن تسجيل 45 وفاة و1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن وزارة الصحة، ان من بين الإصابات 1114 إصابة خطرة، و277 حالة تستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4049 وفاة، والإصابات إلى 551689 إصابة.

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