الاحتلال يرفع حصاره عن نابلس

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، الحصار المشدد الذي فرضته على مدينة نابلس وبلداتها المجاورة على مدار 4 أسابيع الماضية.

وقال شهود عيان لـ (بترا) ان قوات الاحتلال أزالت السواتر الترابية والحواجز العسكرية التي كانت وضعتها عند بعض الطرق المؤدية إلى المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ الثالث عشر من الشهر الماضي، جميع مداخل مدينة نابلس والطرق الفرعية المؤدية إليها، ومنعت حركة المواطنين والمركبات الفلسطينية من والى المدينة.

على صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها عشرين فلسطينيا تخللها اشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة في مدينة نابلس.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة تركزت في محافظات الخليل ونابلس وجنين ورام الله، حيث اعتقلت خلالها 20 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.