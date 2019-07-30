الاحتلال يستدعي طفلا عمره ثلاث سنوات للتحقيق

القدس المحتلة- في واقعة تبدو أقرب للخيال، ولكنها ليست غريبة على الاحتلال، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعاء تحقيق لطفل فلسطيني عمره ثلاث سنوات من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

واستهجنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مساء الإثنين، الواقعة الغريبة، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بلدة العيسوية بهدف ملاحقة الطفل المقدسي محمد ربيع عليان الذي لم يتعد الثلاث سنوات من عمره.

وتداول ناشطون صباح الثلاثاء مقطعًا مصورًا للطفل عليان أثناء توجهه إلى مقر شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، للتحقيق بشبهة إلقاء الحجارة يوم أمس!

من ناحية أخرى، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب 13 شابًا بجروح وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في نابلس خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف.-(الجزيرة)