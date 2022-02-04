الاحتلال يستغل كورونا لمعاقبة الأسرى وذويهم

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال الاسرائيلي يسعى لتوظيف انتشار فيروس كورونا لمعاقبة الأسرى وذويهم وفرض اجراءات استثنائية .

وأشار فروانة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أوقفت زيارات ذوي الأسرى قبل سنتين، بذريعة كورونا، دون أن توفر البدائل للتواصل بين الأسرى وذويهم، ومن ثم وظفت “كورونا” أداة لمعاقبة الأسرى والانتقام منهم.

وأكد بالقول: انه” وبعد سنتين من انتشار الجائحة في المنطقة وتوقف زيارات أهالي أسرى غزة بالكامل، وعدم انتظامها في باقي المناطق، نعود ونطرق أبواب المؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن برنامج الزيارات من أجل التحرك.

وطالب بضرورة استئناف الزيارات لأسرى غزة كحق قانوني وانساني مشروع، وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الانسان أن تتحمل مسؤولياتها وتتحرك بشكل جاد وتضغط على الاحتلال لاستعادة هذا الحق الذي كفلته كافة الاتفاقيات الدولية. فالمعاناة تتفاقم لدى الطرفين، الأسير وعائلته جراء استمرار توقف الزيارات.