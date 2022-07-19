الاحتلال يستهدف مواقع للمقاومة في غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، نقطة مراقبة للمقاومة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة “صفا”، بأن طائرة إسرائيلية بدون طيار أطلقت صاروخين على الأقل صوب نقطة مراقبة للمقاومة شمالي قطاع غزة.

ولم تقع إصابات في صفوف المواطنين جراء القصف.

ويأتي الاستهداف بعد مزاعم إسرائيلية بأن أعيرة نارية أطلقت من غزة وأصابت مبنى في مستوطنة “نتيف هعسراه” المحاذية للقطاع.

وقال جيش الاحتلال إن الرصاصة التي أصابت مبنى صناعي في مستوطنة “نتيف هعسراه” في منطقة غلاف غزة مصدرها يعود إلى إطلاق نار نفذ اليوم من قطاع غزة، وفق زعمه.