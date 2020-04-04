السلايدر الرئيسيالعرب والعالمدوليكورونا الرئيسية

الاحتلال يسجل نحو 400 إصابة جديدة بكورونا.. و113 حالة خطيرة

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القدس المحتلة- أعلنت “وزارة الصحة الإسرائيلية”، اليوم السبت، تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7428 مصابا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 40 حالة، فيما لا يزالوا 113 شخصا في حالة خطرة.

وفي وقت سابق أعلنت سلطات الاحتلال بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون “مناطق محظورة”، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.-(وكالات)

الوسوم

مقالات ذات صلة

استئناف العمل بالسوق المركزي ومسلخ الأمانة

منذ 11 دقيقة

إربد: نتائج سلبية لـ 98 عينة مخالطة لطبيب الرمثا

منذ 26 دقيقة
سكارليت جوهانسون في فيلم الارملة السوداء

“ديزني” تؤجل إطلاق أفلام مارفل في الصالات الأميركية

منذ 35 دقيقة

أصفاد إلكترونية في أمريكا للفارين من الحجر الصحي

منذ 54 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock