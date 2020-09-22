الاحتلال يسجل 3815 إصابة جديدة بكورونا

عمّان- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 192575 إصابة، ويستقر عدد الوفيات عند 1273 وفاة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” يوجد من بين الإصابات 653 إصابة بالغة، و169 حالة يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وشفاء 447 حالة جديدة.

وعلى صعيد متصل، يناقش المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا “كابينت كورونا”، اليوم الثلاثاء، إمكانية تشديد إجراءات الإغلاق العام، بعد أقل من أسبوع من بدء الإغلاق التام المفروض في جميع أنحاء إسرائيل.

بترا