الاحتلال يسعى لمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة بحدود محاذية للأردن

نادية سعد الدين

عمان- يتيح نفاذ خطوة ضم غور الأردن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي مسوغ السيطرة على منطقة إستراتيجية وازنة تشكل زهاء

30 % من مساحة الضفة الغربية، وتهديد قرابة 70 ألف فلسطيني بالطرد منها، عدا منع إقامة دولة فلسطينية متصلة بحدود محاذية للمملكة.

وبالرغم من ردود الفعل الدولية المضادة؛ تمضي سلطات الاحتلال بخطى متسارعة للانقضاض على المنطقة الأكثر خصوبة وغنى بالموارد والثروات الطبيعية، إلى جانب ضم شمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية، التي تحوي نحو 700 ألف مستوطن.

وأمام القرار الإسرائيلي الآيل للتنفيذ؛ فقد قررت القيادة الفلسطينية مؤخراً تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة “فتح” لوضع الآليات المناسبة للتصدي لخطوة الضم الإسرائيلية.

ويعني ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية دق الإسفين الأخير في نعش عملية السلام، وتبديد آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم المنشودة؛ حيث تؤدي الخطوة إلى فقدان الفلسطينيين 30 % من مساحة الضفة الغربية، أي تمثل ثلث مساحتها الإجمالية، وخسارة 50 % من إجمالي المساحات الزراعية فيها.

وتكبد خطوة الضم الإسرائيلية، في حال نفاذها، الشعب الفلسطيني “خسارة 60 % من إجمالي ناتج الخضراوات، و 170 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية، وفقدان أحد أهم مصادر المحاجر والكسارات، عدا عن خسارة جزء كبير من أملاح البحر الميت”، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.

وتُنهي الخطوة بذلك أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بحدود خارجية؛ حيث تمثل الأغوار الحدود الشرقية لفلسطين، بمحاذاة الحدود الفلسطينية الأردنية، والتي يفترض إقامة الدولة بحدودها، كما أن مدينة أريحا، التي تعتبر مركزاً للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق غزة – أريحا، ستصبح بيد الاحتلال.

وعند ضم الأغوار، التي تبعد عن نهر الأردن ما بين 15- 30 كيلومتراً، فيما تمتد مساحتها عبر 720 ألف دونم، من بيسان حتى صفد شمالاً ومن عين جدي حتى النقب جنوباً، ومن منتصف نهر الأردن حتى السفوح الشرقية للضفة غرباً، بالإضافة إلى ضم شمال البحر الميت والمستوطنات، فإن أي دولة فلسطينية في المستقبل لن تكون سوى “جيوب منعزلة” من الأراضي داخل الكيان الإسرائيلي الأكبر.

ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لغور الأردن في العام 1967؛ فقد أقام 90 موقعاً عسكرياً و36 مستوطنة فيها، تحوي زهاء 11 ألف مستوطن، طبقاً للمواقع الإسرائيلية، بينما منع الفلسطينيين من استخدام نحو 85 % من أراضيه، وقيّد وصولهم إلى مصادر المياه، كما منعهم من بناء المنازل، إذ طبقاً لأرقام الاتحاد الأوروبي، فإن غالبية عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ العام 2009 كانت في غور الأردن، بنحو 2403 مبانٍ للفلسطينيين.

وتشكل منطقة الأغوار بالنسبة للاحتلال ظهيراً إستراتيجياً وازناً لا يمكن التخلي عنه، وفق المنظور الصهيوني، حيث تعد من المناطق الحيوية للأمن والاقتصاد الإسرائيلي، من حيث الاستيلاء على مواردها الطبيعية وثرواتها المائية، فيما يعد وجود البحر الميت في المنطقة عنصراً جاذباً للحركة السياحية، عدا الإمكانات الأخرى، مثل استخراج الملح والمعادن منها وإنشاء مشاريع توليد الطاقة، عدا اتخاذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها، وخاصة الشركات الزراعية.

وقد انتهجت سلطات الاحتلال خططاً متعددة لتهويد الأغوار؛ عبر عزل الشريط الحدودي مع الأردن بعمق 1-5 كم، وبالتالي ترحيل وتشريد وطرد آلاف السكان الفلسطينيين إلى الجهة الشرقية من النهر، وعزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحدودي مع الأردن، بحجج أمنية، حيث كانت هذه الأراضي تشكل الملكية الوحيدة لآلاف العائلات من المزارعين الفلسطينيين، فقامت بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة لصالح إقامة المستوطنات الزراعية والأمنية، كما منعت البناء والتطور العمراني الفلسطيني في جميع قرى الأغوار، وسيطرت على مصادر المياه، ممثل المياه الجوفية.

وتحتل منطقة غور الأردن أهمية عسكرية معتبرة بالنسبة للاحتلال، من حيث السيطرة على الحدود وضبط الأمن، ولأن الحدود بين الأردن وبين الكيان الإسرائيلي، وفق إسرائيليين، تشكل نوعاً من البوابة لبقية دول الشرق الأوسط، فإن السيطرة على غور الأردن ضرورية للاحتلال، والذي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية.

فيما يزعم اليهود الأرثوذكس المتدينون أن الضفة الغربية، ومنها منطقة غور الأردن، تشكل جزءاً من تراثهم التاريخي المزعوم فيها.

وإذا طبقت سلطات الاحتلال خطتها بالضم؛ فإن التداعيات على الفلسطينيين وعلى المنطقة ككل ستكون كبيرة، فبالرغم من أن الاحتلال يسيطر فعلياً على المنطقة في الوقت الحالي، لكن ضم جزء كبير من الضفة الغربية رسمياً وبمباركة أميركية فإن ذلك سيمثل إشارة واضحة إلى أن الكيان الإسرائيلي لا ينوي التخلي عنها حتى لو كان ذلك على حساب عملية السلام.

وكانت اتفاقية “أوسلو” (1993) قد قسمت الأغوار إلى 3 مناطق؛ وهي المنطقة “أ” وتبلغ مساحتها 85 كم وتخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، والمنطقة “ب” ومساحتها 50 كم تتقاسمها السلطة والاحتلال، فيما تبلغ مساحة مناطق “ج” زهاء 1155 كم وتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة.

وقد دعا المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح سابق له، إلى سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي وإيقاف الإتفاقيات معه عند تنفيذه خطوة ضم الأغوار، معتبراً أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الضم تعد “تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية”.

كما دعا المجلس إلى “التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إعادة النظر في عضوية الاحتلال في الجمعية “كونه لم يلتزم بقراراتها” فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية وحق العودة.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة “فتح”، عزام الاحمد، قد أعلن أن “الرئيس محمود عباس طلب تشكيل لجنة من التنفيذية والمركزية لمتابعة تنفيذ الرد على قرارات الضم، باعتبار أن القرار سيكون له تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية”، مبيناً أن “اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها”.

وشدد الأحمد على “ضرورة الجهوزية الكاملة قبل يوم الأربعاء المقبل، حيث من المقرر أن تقدم حكومة الاحتلال برنامجها “للكنيست” الإسرائيلي والذي يقوم على إعلان الضم باتفاق بين نتنياهو وبيني غانتس وآخرين من الأحزاب اليمينية المتطرفة”، مؤكداً أنه “في اليوم التالي لقرار الضم فإن كل الاتفاقيات مع سلطات الاحتلال ستصبح لاغية”.