الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في مدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة والمدججة بالسلاح.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الأقصى المبارك.

من جهة أخرى، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات واسعة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة طالت 11 فلسطينياً.

وبين نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن قلقيلية وسلفيت وطوباس وبيت لحم، وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.