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الاحتلال يشن غارات على قطاع غزة

منذ ساعتين
أرشيفية

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القدس المحتلة- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طيرانه قصف موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة في ساعة مبكرة الخميس، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع أيار/مايو.

وادعى الجيش في بيان أن الطيران الإسرائيلي استهدف “البنية التحتية تحت الارض” في الموقع جنوب قطاع غزة.

وهذه المرة الأولى التي يطلق فيها صاروخ من غزة منذ إطلاق مئات الصواريخ في أوائل أيار/مايو الماضي في مواجهة عسكرية بين الفلسطينيين والاحتلال استمرت ليومين وأسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا ومقتل 4 إسرائيليين.

وقال مصدر أمني فلسطيني الخميس إن الطيران الإسرائيلي “شن عدة غارات واستهدف أرضا فارغة شرق حي الزيتون (شرق مدينة غزة) وقصف بصاروخ منطقتين زراعيتين شرق رفح وبخان يونس (في جنوب القطاع) ولم نبلغ عن إصابات”.

ومساء الأربعاء أعلن الاحتلال إغلاق المنطقة البحرية في قطاع غزة، بداعي إطلاق مزيد من البالونات الحارقة من القطاع في اتجاه الأراضي المحتلة.-(أ ف ب)

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