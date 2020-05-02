الاحتلال يصادر 140 دونما من الأراضي الفلسطينية ويقيم 140 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

نادية سعد الدين

عمان – بالرغم من الموقف العربي والدولي المضاد؛ إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي بخطى متسارعة لتنفيذ مخطط ضم غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، بقرارها أمس مصادرة 140 دونماً من الأراضي الفلسطينية لإقامة مشروع استيطاني ضخم، عقب إقامة 140 وحدة استيطانية في حي بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما “يرفع عدد المستوطنين إلى قرابة 700 ألف مستوطن ضمن 503 مستوطنات، منها 29 مستوطنة في القدس المحتلة، تمهيداً لزيادتهم للمليون”، وفق مركز الإحصاء الفلسطيني.

وجاء القرار الاستيطاني الإسرائيلي الأخير على وقع معارضة عربية ودولية واسعة لمخطط الضم الإسرائيلي، والذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه قبيل شهر تموز (يوليو) المقبل، وهو الأمر الذي أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها القاطع لنفاذه، وتأكيدها على مجابهته، حيث ستبحث خلال اجتماعها الأسبوع الحالي سبل التصدي له.

ويقضي المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد بإقامة منطقة صناعية استيطانية كبيرة في شمال الضفة الغربية، إلى جانب مقبرة كبيرة تتضمن حوالي ثلاثين ألف قبر، قرب المنطقة الصناعية “شاعر هشمرون” الإسرائيلية.

ويشكل هذا المشروع جزءاً من المخطط الإسرائيلي الأكبر للضم، والذي يمهد لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى المليون مستوطن، وهو ما كشف عنه رئيس المجلس الاستيطاني اللوائي شومرون، يوسي دغان، بحسب موقع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، حينما أكد تحضير الاحتلال “لاستيطان مليون يهودي في شمال الضفة الغربية وإقامة بنى تحتية ومواصلات وأبنية ومؤسسات تعليمية، عدا مقبرة تتوافق مع الزيادة السكانية، وتبقيهم في أرض الضفة للأبد”، وفق قوله.

وتتسع رقعة الرفض الدولي لمخطط الضم الإسرائيلي تباعاً؛ فمن بعد موقف وزراء الخارجية العرب المعارض له، فقد طالب 130 نائباً بريطانياً بفرض عقوبات على سلطات الاحتلال في حال نفذت ضم الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلاً عن صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، أن 130 نائباً بريطانياً من مختلف الأحزاب البريطانية، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفرض عقوبات اقتصادية على الكيان الإسرائيلي في حال قيامه بضم مناطق في الضفة الغربية.

واعتبرت الرسالة أن ضم أجزاء من الضفة الغربية “غير قانوني في القانون الدولي”، وأن “أي تحرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رداً مشابهاً”، لما يعد “ضربة قاتلة لفرص السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين استنادا إلى حل الدولتين”.

وأضافت الرسالة، وفق الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال “تتستر بانتشار وباء “كورونا”، من أجل السعي لتطبيق هذه الخطة الفظيعة، ومن الضروري أن تفعل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمنع ذلك”.

وقد شاركت بريطانيا، مؤخرا، سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء تسع دول أوروبية في تقديم احتجاج رسمي للخارجية الإسرائيلية على نية حكومة بنيامين نتنياهو وشريكه بيني غانتس، ضم مناطق في الضفة الغربية، مما “يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، ويلحق الضرر بجهود تجديد مسار السلام، وبالاستقرار في المنطقة”.

وأمام الخطى الإسرائيلية المتسارعة للضم؛ فقد “دعا الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة “فتح” غداً الإثنين، يليه اجتماع منظمة التحرير الفلسطينية لبحث المخطط الإسرائيلي بضم الأراضي الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأميركية”، وفق قول عضو لجنتي “تنفيذية المنظمة ومركزية فتح”، عزام الأحمد.

وأوضح الأحمد، في تصريح له، إن “القيادة الفلسطينية تلقت ردود فعل ايجابية من الاتحادين الأوروبي والروسي والصين واليابان وغيرهم عقب سلسلة اتصالات قام بها الرئيس مع الاشقاء العرب والأصدقاء”.

وأكد أن الفلسطينين سيواجهون المخطط الإسرائيلي “بكل الوسائل المتاحة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذين اتاح لكل شعوب العالم بالدفاع عن أراضيها وسيادتها وحقها في تقرير المصير بكل أشكال النضال المتاحة.”

من جانبه؛ أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن “إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، جزئيا أو كليا، يعني بالضرورة القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

ونوه إلى التحرك الفلسطيني المضاد للمخطط، قائلاً أنه “نقل رسائل رسمية من الرئيس عباس إلى عدد كبير من دول العالم، دعاهم فيها إلى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخطط الضم، وعقد مؤتمر دولي للسلام، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وبهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس المحتلة على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة”.

وأكد عريقات تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية، معتبراً أن الحديث عن “اعتراف أي دولة عربية بالقدس المحتلة، بما فيها الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة، عاصمة للكيان الإسرائيلي، أو القبول بتصفية القضية الفلسطينية، هو مجرد أوهام”، وفق قوله.

بدورها؛ أشارت منظمة التحرير في تقرير أصدرته حديثاً إلى ردود الفعل الدولية الواسعة الرافضة لمخطط الاحتلال بضم الأغوار والمستوطنات، والذي تعهد نتنياهو بتنفيذه بعد شهرين، وذلك حال استكمال اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، الذي وقعه كرئيس للحكومة وزعيم لحزب الليكود مع بيني غانتس زعيم حزب “أزرق أبيض”، والذي حدد مطلع تموز (يوليو) القادم كموعد للبدء في ضم المستوطنات ومناطق الأغوار وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية.

ورأى التقرير أن “سلطات الاحتلال تجد أن انشغال العالم بمواجهة فيروس “كورونا” يعد فرصة سانحة بالنسبة إليها للتغطية على خطوة إسرائيلية كبيرة بوزن ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن مواصلة عدوانها ضد الشعب الفلسطيني”.

من جانبه، دعا المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، إلى “خطوات عملية وحقيقية لصد الاحتلال عن مخطط الضم، الذي سيغلق تنفيذه أي مقدرة لفتح لدعم أي مفاوضات مستقبلية معه في ظل الخطوات الإسرائيلية في القدس والمستوطنات ومناطق الأغوار الفلسطينية، بما يفرغ الحديث عن دولة فلسطينية مستقبلية من المضمون”.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران، إن “التصدي لمشروع الضم الجديد، الذي سيطال وفق المعطيات نحو 30 % من أراضي الضفة الغربية بما فيها منطقة غور الأردن، يمثل اليوم أولوية لحماس وللكل الفلسطيني، الذي لن يقبل أن تبنى اتفاقيات الشراكة الدموية بين نتنياهو وغانتس، أقطاب الحكم الجديد في دولة الاحتلال، على حساب حقوقه”.