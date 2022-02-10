الاحتلال يصادق على مصادرة أراض في بيت لحم

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على قرار يقضي بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي البرية في بيت لحم وصولا إلى مشارف البحر الميت، في الوقت الذي تتسبب تدريبات عسكرية تُجريها قوات الاحتلال في الأغوار الشمالية، بتدمير خط مياه وطرق زراعية وإتلاف مزروعات في سهل “قاعون”.

وقالت صحيفة “ايسرائيل هيوم” في عددها الصادر اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية صادقت مساء أمس، على قرار المصادرة الذي أعلن عنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، والقاضي بالاستيلاء على 48.700 دونم، من برية كيسان وتقوع والرشايدة وجناتا شرق بيت لحم، وصولاً إلى مشارف البحر الميت؛ بهدف توسيع عدة مستوطنات إسرائيلية في المنطقة، وإنشاء مناطق صناعية.

وحسب قرار المصادرة، سيتم توسعة مستوطنة “آبي هناحل” المقامة على أراضي قرية كيسان وتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لها لأكثر من الضعفين، وإقامة منشآت زراعية، ومحمية طبيعية، وربطها بشبكة طرق وبناء جدار إلكتروني لحمايتها، وكذلك ربطها بمكب خاص بفرز وتدوير النفايات، وإقامة عدة مصانع مرتبطة بذلك، ما يفضي إلى حصر الوجود الفلسطيني في مناطق محددة ومقطعة الأوصال.

وأكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات في بيان، أن الآليات الثقيلة التي تستخدمها قوات الاحتلال خلال تدريباتها العسكرية التي تجريها لليوم الثالث على التوالي، والقريبة من قرية بردلة بالأغوار الشمالية المحتلة، خلفت خرابا في الأراضي المزروعة بمحصولي الثوم والبصل، وأجزاء من طريق زراعية بطول 360 مترا، وخط مياه يستفيد منه المزارعون بطول 250 مترا.

يذكر أن الاحتلال يجري لليوم الثالث على التوالي، تدريبات عسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية، تسببت بترحيل 7 عائلات فلسطينية من خربة “ابزيق” شمال طوباس.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 11 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران لمناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم ونابلس وجنين وأحياء عدة في القدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.

من جانب آخر، اقتحم مئات المتطرفين اليهود صباح اليوم، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال مدينة سلفيت وحطموا مركبتين.

وقال رئيس البلدية علي جاسر القاق، إن المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي أدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية.

وكانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس وأغلقت المحلات التجارية، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وعلى الصعيد نفسه، أكد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن مستوطنون اقتحموا اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال غرب مدينة نابلس. (بترا)