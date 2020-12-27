الاحتلال يطلق النار على امرأة حامل ورجل إسعاف ويعتقل 9 فلسطينيين

رام الله – أصيبت امرأة حامل، ورجل اسعاف فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مجمع فلسطين الطبي فجرا، وشرعت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاه المجمع، ما أدى إلى إصابة سيدة حامل برصاصة مطاطية في كتفها ورجل إسعاف برصاصة مطاطية في يده داخل حرم المجمع، إضافة إلى حالات اختناق وهلع في صفوف المرضى، خاصة الأطفال، وتضرر مركبة إسعاف تابعة للمجمع. وأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع فلسطين الطبي.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسعة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وذلك بزعم أنهم مطلوبون.

–(بترا)