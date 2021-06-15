الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في القدس المحتلة

القدس – اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على المواطنين المقدسيين المتواجدين في منطقة باب العمود أحد أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة واعتقلت عدداً منهم.

وقال شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله، إن قوات الاحتلال هاجمت فلسطينيين متواجدين في منطقة باب العمود وحاولت إخلاءهم من المنطقة بالقوة واعتدت عليهم بالعصي. وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال عدداً من متاجر المواطنين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توطئة لتنفيذ اقتحام ضخم للمستوطنين ضمن ما يسمى “مسيرة الأعلام”. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعت، اليوم الثلاثاء، بتعزيزات عسكرية وشرطية واسعة إلى مدينة القدس المحتلة، لا سيما البلدة القديمة منها، وسط دعوات القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة في عام 48، إلى التصدي وإفشال ما تسمى “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية التي يقودها آلاف المستوطنين المتطرفين.(بترا)