الاحتلال يعتقل المسن سعيد عرمه من منزله برام الله

رام الله – اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، المسن سعيد عرمه خلال اقتحامها قرية دير جرير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل عرمه بالقرية واعتقلته بعد أن قامت بتكبيله وتعصيب عينيه ونقلته إلى جهة مجهولة.

وبرز عرمه (51 عاما) كواجهة لمقاومة الاستيطان على أراضي قرية دير جرير، خلال محاولات المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.

وشوهد المسن مرات عدة وهو يواجه قوات الاحتلال والمستوطنين ويرابط يوميا في الأراضي المستهدفة، ويدعو لمقاومة الاحتلال ومستوطنيه حيث لقب في قريته بـ”شيخ الجبل”.صفا