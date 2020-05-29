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الاحتلال يعتقل خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

منذ 3 ساعات
الشيخ عكرمة صبري

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القدس المحتلة- أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الجمعة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى بعد اقتحام منزله في مدينة القدس المحتلة.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشيخ صبري عدة مرات وأبعدته عن الأقصى بدعوى تحريضه المواطنين على الصلاة في المسجد.

وكان رئيس الهيئة الإسلامية قد رفض أي شروط إسرائيلية تقيد الصلاة في المسجد الأقصى وناشد أبناء شعبنا الفلسطيني بالاستعداد للدفاع عن الأقصى من أي خطر قد يسمه بالأيام القادمة.

والشيخ عكرمة صبري (79) عاماً ولد في قلقيلية وهو خطيب المسجد الاقصى ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقاً وهو عضو مؤسس ورئيس للهيئة الإسلامية العليا في القدس.

ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم المواطنين من الوصول للأقصى كما اعتقلت المرابطة المقدسية هنادي حلواني خلال تواجدها في منطقة باب الأسباط.

ويواجه المسجد الأقصى مخططات احتلالية تهويدية، ودعوات استيطانية من قبل “منظمات الهيكل” لاقتحامه وتقسيمه زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود. (المركز الفلسطيني للإعلام)

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