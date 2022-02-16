الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة ويعتدي على منشآت زراعية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

كما أخطرت قوات الاحتلال صباح اليوم، بهدم منشآت زراعية في قرية عاطوف جنوب شرق مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بهدم بركتي مياه، بسعة 500 متر مكعب، و1000 متر مكعب، و”كرفان” سكني مساحته 40 مترا مربعا، ومخزن لحفظ المواد الزراعية، بذريعة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال التي تستهدف المنطقة بالاستيطان والاستيلاء.

من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، باعتقال قوات الاحتلال 16 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال بعد اقتحام مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وجنين والخليل ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.

إلى ذلك، حشدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم عشرات الجنود الإسرائيليين المشاة قرب خيام المواطنين الفلسطينيين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية المحتلة؛ توطئة لإجراء تدريبات عسكرية واسعة.

وقال مسؤول ملف الانتهاكات في الأغوار عارف دراغمة في بيان، إن الاحتلال حشد العشرات من القوات الراجلة قرب خيام المواطنين، بغية البدء بتنفيذ تدريبات عسكرية، ما أثار الرعب بين المواطنين خصوصا الأطفال والنساء.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت منذ أكثر من أسبوع بتنفيذ تدريبات عسكرية، خفيفة وثقيلة، مستخدمة الآليات العسكرية المتنوعة، خلفت وراءها دمارا واضحا في الأراضي الزراعية في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.

في غضون ذلك، لاحق مستوطنون متطرفون يهود يمتطون الخيول اليوم، الرعاة شرق خربة مكحول بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم، وطردوهم ومواشيهم من مراعيهم.

وفي مدينة الخليل، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إخطارا يقضي بهدم مقبرة في بلدة إذنا غرب المدينة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي، في بيان، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوقف العمل في مقبرة عائلة عواد في منطقة الراس القريبة من جدار التوسع العنصري غرب البلدة.

وأشار طميزي إلى أن قوات الاحتلال تعمل ضمن سياسة ممنهجة لإفراغ الأراضي المحاذية للجدار العنصري من السكان والمنشآت، وتعمل على تضييق الخناق على المواطنين لإجبارهم على ترك أراضيهم.

وعلى صعيد متصل، أقدم مستوطنون متطرفون يهود اليوم، على اقتلاع وتكسير 50 شجرة زيتون وتخريب غرفة زراعية، وتجريف وتدمير العبارات شمال بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت البلدية في بيان، إن مجموعة من قطعان المستوطنين قاموا باقتلاع وتكسير 50 غرسة زيتون من أرض واقعة في منطقة ظهر صبح المستهدف من قبل المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين.

وأضافت البلدية أن مساحة الأرض تقدر بـ160 دونما معظمها مزروعة بأشجار الزيتون، موضحة، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتدمير وتجريف العبارات في منطقة أم حنون ومنطقة سوسية شمال البلدة، وإغلاق الطريق المؤدية لأراضي المواطنين بالسواتر الترابية. (بترا)