الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية

رام الله– اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي وفق بيان صدر عن مكتب الوزير.

وقال البيان إن قوات الاحتلال داهمت منزل الوزير في حي الصوانة في مدينة القدس فجرا، وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل ان تعتقله. وكان وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع محافظ القدس عدنان غيث، الذي تعرض هو الآخر لاعتقال عدة مرات، من الدخول إلى الضفة الغربية في إطار التضييق على المقدسيين.

(بترا)