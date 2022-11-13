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الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

1:21 م2022-11-13
جنود الاحتلال يعتقلون فتى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 13 مواطنا فلسطينيا، بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بالضفة الغربية والقدس، وعبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما اعتقلت المواطنين الثلاثة عشر وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الاحتلال.

1:21 م2022-11-13
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