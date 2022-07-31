الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، خمسة عشر مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال واصلت ملاحقة العمال الفلسطينيين عند جدار الفصل العنصري، ونفذت مداهمات واقتحامات لعشرات المنازل في الضفة والعبث بمحتوياتها بعد إخضاع قاطنيها تحقيقات ميدانية.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الـ15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بيت لحم وطولكرم ورام الله والبيرة وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال.