الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة غالبيتهم من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 15 فلسطينيا من الضفة، غالبيتهم من الخليل.

فادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي فجر وهدم اليوم الأربعاء، منزلين في وقت اعتقلت قواته 11 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الجيش فجر منزل عائلة محمد صوف من قرية حارس غرب سلفيت بعد مداهمة القرية بنحو 50 آلية عسكرية.

وكان صوف استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شمال غرب سلفيت واتهمه بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة “أريئيل” أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين.

وفي السياق هدم الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان في بلدة حجة شرق قلقيلية، علما أنه تم اعتقاله في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن مقتل مستوطن.-(وكالات)