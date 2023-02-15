الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات واعتقالات طالت تسعة عشر فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم ونابلس وطولكرم و سلفيت وجنين واعتقلت هؤلاء المواطنين، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، فيما تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

على صعيد آخر، هاجم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، قرب قرية سيلة الظهر، جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس قروي سيلة الظهر في بيان، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، قرب موقع مستوطنة “حوميش” المخلاة، ما أدى إلى تضرر عدد منها ، مضيفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت شارع جنين – نابلس أمام مركبات المواطنين.

كما أحرق مستوطنون متطرفون مركبة فلسطينية في بلدة عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا منطقة “الصفافير” في عوريف، وأحرقوا مركبة قرب مسجد الرباط. (بترا)