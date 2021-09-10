الاحتلال يعتقل 2 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع (فيديو)

القدس المحتلة- نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، صوراً لاعتقال إثنين من الأسرى المتحررين من سجن جلبوع قبل 5 أيام.

وأعلنت وسائل الإعلام مساء الجمعة، اعتقال الأسيرين محمود العارضة ويعقوب القادري، في مدينة الناصرة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، ان اعتقال الأسيرين العارضة والقادري جاء بعد اتصال تلقته شرطة الاحتلال الإسرائيلي من أحد الأشخاص بعد أن توجه الأسيران له وطلبا الطعام.

وكان الأسيران اللذان أعلنت سلطات الاحتلال القبض عليهما هما من من بين 6 أسرى فروا من سجن جلبوع قبل بضعة أيام.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تعمل على تمشيط المنطقة، وسط عمليات بحث واسعة عن باقي الأسرى الأربعة.