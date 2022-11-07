الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثناء تنقله عبر معبر بيت حانون – ايرز شمال قطاع غزة، كما اعتقلت 20 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد الناصر فروانة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن البالغ من العمر 32 عاما، أثناء تنقله عبر معبر بيت حانون – ايرز مساء امس الأحد.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، اعتقلت خلالها 20 مواطنا فلسطينيا، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي دون أن توقع إصابات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة ونابلس وجنين وطوباس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين العشرين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.(بترا)