الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة طالت 22 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وسلفيت وجنين، واعتقلت المواطنين الـ 22 بزعم أنهم مطلوبون.



وعلى ذات الصعيد، عرقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وصول الطلبة الفلسطينيين إلى مدراسهم في قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مجلس قروي اللبن الشرقية، في بيان، بأن قوات الاحتلال انتشرت على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، قرب مدخل قرية اللبن الشرقية وعرقلت وصول الطلبة إلى مدارسهم لليوم الثالث على التوالي، وذلك بذريعة تأمين الحماية لعشرات المستوطنين الذين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة.



يذكر أن قوات الاحتلال تستهدف الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في مدرسة اللبن – الساوية الثانوية الواقعة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، منذ شهور وتحاول منعهم من الوصول إلى المدرسة، وتعرض بعضهم للاعتداء والاعتقال، فيما جرى إغلاق المدرسة أكثر من مرة.