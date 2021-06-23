الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بينهم فتية وأسرى محررون

رام الله- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، 22 مواطنا فلسطينيا بينهم فتية أسرى محررون، بحملة مداهمات شنها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، كما اغلق جميع الطرق المؤدية إلى جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس واعتقلت المواطنين الـ22 بزعم أنهم مطلوبون.

من جهته، اوضح نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل، ان جرافات الاحتلال قامت منذ ساعات صباح اليوم، بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى جبل صبيح، الذي يشهد فعاليات في اطار المقاومة الشعبية لمواجهة إقامة بؤرة استيطانية على قمته. وأضاف، ان الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول الى الجبل، مؤكدا أن هذه الاجراءات لن تثنينا عن مواصلة النضال ومواجهة الاطماع الاستيطانية.

يذكر ان جبل صبيح التابع لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، يشهد منذ اسابيع فعاليات مقاومة شعبية في اطار المواجهة ضد إقامة البؤرة الاستيطانية، استشهد خلالها خمسة شبان برصاص قوات الاحتلال.

من جانب اخر، أعادت قوات الاحتلال صباح اليوم، تجريف طرق زراعية رابطة بين قرى وخرب مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأغلقتها بالسواتر الترابية. وأكد منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل فؤاد العمور، أن طريق خلة الضبع تم تجريفها عدة مرات بهدف تضييق الخناق على المواطنين في المسافر والضغط عليهم لتهجيرهم من المنطقة لصالح التوسّع الاستيطاني الاسرائيلي في منطقة جنوب الخليل.

بترا