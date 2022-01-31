الاحتلال يعتقل 29 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 29 مواطناً فلسطينيا في حملة اعتقالات واسعة شملت عدة مناطق في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة .

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وجنين وبيت لحم وسلفيت والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت 29 مواطنا بزعم أنهم مطلوبون. وهاجم مستوطنون متطرفون مركبات فلسطينيين بالحجارة على طريق جنين نابلس الرئيسي شمال الضفة الغربية المحتلة .

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ببيان له، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة على طريق جنين نابلس الرئيسي، ما أدى إلى تكسير نوافذ وزجاج بعضها وتضرر عشرات المركبات الفلسطينية من جهة أخرى، قال منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور في بيان اليوم، ان قوات الاحتلال سلمت اخطارا بهدم منزل المواطن خالد ربعي في قرية التوانة الذي تقدر مساحته بـ80 مترا، ومنزل حافظ الهريني المكون من طابقين بمساحة 200 متر، وغرفة سكنية من الطوب والصفيح في منطقة صارورا تعود ملكيتها الى سعيد العمور، وأخرى في منطقة الفخيت لصاحبها فؤاد العمور. – بترا