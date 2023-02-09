الاحتلال يعزز قواته “بالأقصى”.. والفلسطينيون يحتشدون اليوم للدفاع عنه

نادية سعد الدين

عمان – في خطوة تصعيدية خطيرة؛ عزز الاحتلال الإسرائيلي قواته وإجراءاته الأمنية المشددة في المسجد الأقصى المبارك وبمحيطه، لإجراء تدريبات عسكرية والتمرن على اقتحام واسع لباحاته، وسط تقاطر جموع الفلسطينيين، اليوم، للاحتشاد والرباط في المسجد والتصدي لاقتحامات الاحتلال والمستوطنين للدفاع عنه وحمايته.

وعلى وقع الدعوات الفلسطينية “للنفير العام” والاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى؛ اتخذت حكومة الاحتلال اليمينية اجراءات أمنية لتجنيد أربع سرايا احتياط تابعة لما يسمى قوات “حرس الحدود” لتعزيز عناصرها في المسجد، ضمن مساعي تأمين اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحاته، والتصدي للغضب الفلسطيني العارم، وسط مخاوف إسرائيلية من تصعيد ميداني قادم.

وطبقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال تستعد لإجراء تدريبات عسكرية لمحاكاة اقتحام واسع لعناصرها للمسجد الأقصى، تحت مزاعم “الاستعداد لسيناريو اضرابات محتمل حدوثه” في باحات الأقصى خلال الفترة الممتدة حتى شهر رمضان الكريم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الاحتلال يستعد لتعزيز قواته بالمزيد منها لنشرها في القدس المحتلة وبالمسجد الأقصى ومحيطه، بالإضافة إلى أنحاء الضفة الغربية، في إطار مخطط جيش الاحتلال لتعزيزات ميدانية، بسبب امتداد نطاق المواجهات وارتفاع وتيرة التصعيد التي تنذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

جاء ذلك بالتزامن مع مصادقة حكومة الاحتلال اليمينية على مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة، أمس، تستهدف هدم منشآت سكنية مقدسية قائمة وتهجير سكانها وإقامة 35 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، لصالح تعزيز التوسع الاستيطاني، بما من شأنه أن يغير معالم المنطقة بالكامل في إطار سياسة تهويد المدينة.

ويتضمن المخطط الاستيطاني توسيع مستوطنة “جيفعات بنيامين” الإسرائيلية الجاثمة شمال مدينة القدس المحتلة على حساب استلاب أراضي الفلسطينيين في قرية جبع، فضلاً عن توسيع مستوطنة “كفار أدوميم” الإسرائيلية على حساب أراضي قرية عناتا المقدسية.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت منذ مطلع العام الجاري على ثلاثة مشاريع استيطانية في تلك المنطقة، إلى جانب مخططات استيطانية ضخمة تضم زهاء 4700 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة جنوب الضفة الغربية لأجل ربطها بجنوب القدس المحتلة بشبكة طرق التفافية تقضم نحو 4762 دونماً من الأراضي الفلسطينية.

في حين يبزغ من بين ثنايا عدوان الاحتلال خطوة أممية واعدة لصالح القضية الفلسطينية؛ وذلك بتحديد محكمة العدل الدولية تاريخ الخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو) المقبل موعداً نهائياً لاستلام المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، وتقديم المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يتعلق بموضوع الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في تصريح لها أمس، أنها تسلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية الصادر عن اجتماع خاص بقضاتها، والتي حددت أيضاً، تاريخ الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، موعداً نهائياً لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة الدولية.

وعبرت “الخارجية الفلسطينية” عن ارتياحها لسير الإجراءات واجبة الاتباع بما يخص الرأي الاستشاري حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وشددت على أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة الدولية، ونظامها الداخلي، مبينة أنها “تتابع الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول إلى تقديم المرافعات المكتوبة والشفهية بهذا الشأن”.

ودعت “الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك في الحقوق كافة، في موعد يسبق التواريخ الواردة في قرار قضاة المحكمة الدولية”.

وأكدت أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، يسير بخطوات واضحة، مشددة على أن هذا العمل بحاجة إلى إعداد كبير على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية.

وأوضحت بأنها “تعمل على تقوية مسارات العدالة الدولية، وتدعيمها بكافة الأدوات، من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق العدالة والإنصاف للشعب الفلسطيني، والمساءلة للاحتلال الإسرائيلي ومجرميه منتهكي حقوق الإنسان الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، وتنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، في إيجاد كافة السبل لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، يوم الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2022، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وأحالته إلى محكمة العدل الدولية.

ويتضمن مشروع القرار تقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلاله الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها.

كما يشمل تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها في الوضع القانوني للاحتلال، وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع، بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وقد فشلت سلطات الاحتلال، في كافة محاولاتها، لمنع تبني القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة على إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة.

في حين أعلنت محكمة العدل الدولية، في الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، أنها تسلمت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة”.