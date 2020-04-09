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الاحتلال يعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 79.. و165 مصابا بحالة خطيرة

منذ 17 دقيقة

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القدس المحتلة- أكدت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد ارتفع حتى اليوم الخميس إلى 9755، فيما بلغت حصيلة الوفيات 79 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا بـ351 حالة جديدة، وأكدت الوزارة أن 165 من إجمالي عدد المرضى في حالة خطرة، ولا يزال 119 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت الوزارة 8 وفيات جديدة بكورونا أمس الأربعاء و6 صباح اليوم الخميس. في الوقت نفسه، بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 864 شخصا.

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