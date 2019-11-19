الاحتلال يعلن اعتراض 4 صواريخ أطلقت من سورية

القدس المحتلة- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سورية المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن “دوي انفجارات” سمع بالقرب من مطار دمشق.

وقال الجيش في رسالة على تطبيق واتساب “بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى اسرائيلية في الجولان (…) اعترض النظام الدفاعي الجوي الاسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الاسرائيلية”، مؤكدا أنه “لم يصب أيام من الصواريخ هدفا في اسرائيل”.

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في وقت مبكر من الثلاثاء عن “دوي انفجارات سمع في المطار”، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وشنت اسرائيل مئات الغارات في سورية منذ بدء النزاع هناك عام 2011 معظمها ضد أهداف ايرانية وأخرى لحزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 جزءا من الجولان قامت بضمه في 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان حيث يعيش 18 ألف سوري مع نحو 20 الف مستوطن يهودي.

وكان الجيش الاسرائيلي ذكر الاسبوع الماضي أن نحو 450 صاروخا أطلقت باتجاه إسرائيل من قطاع غزة في أعقاب عملية عسكرية اسرائيلية ضد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي. لكن لم يتم إطلاق أي صواريخ من سورية.-(اف ب)