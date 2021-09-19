الاحتلال يعلن اعتقال الأسيرين الكممجي وانفيعات بعد اقتحام جنين

القدس المحتلة- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضل نفيعات اليوم الأحد في الحي الشرقي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وبذلك يكون الجيش قد اعتقل كافة الأسرى الفلسطينيين الستة الذي حرروا انفسهم من سجن جلبوع شديد التحصين قبل نحو أسبوعين.

وقالت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين وحاصرت منزل في الحي، مطالبة من فيها بتسليم أنفسهم، وذكرت قناة كان العبرية أن اعتقال الأسيرين الفلسطينيين تم دون إصابات في صفوف قوات الجيش.

وجاء اعتقال كممجي ونفيعات بعد 13 عملية دهم وتفتيش لمناطق شمال الضفة بحثا عن الأسيرين، وأقامت قوات الجيش حواجز عسكرية، وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة من جنين بحثا عن أيهم كممجي ومناضل نفيعات.-(معا)