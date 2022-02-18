الاحتلال يعلن العثور على أسلحة قرب الحدود مع الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على حقيبتين تحويان على 50 مسدسا من أنواع مختلفة، بالقرب من الحدود الأردنية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر “تويتر” إنه تم العثور أمس “بالقرب من الحدود الأردنية على حقيبتين تحوي على 50 مسدسًا من أنواع مختلفة يشتبه في محاولة تهريبها إلى جهات إرهابية وجنائية”.

واشار إلى أن قيمة تلك الأسلحة تقدر بنحو 2 مليون شيقل إسرائيلي. (روسيا اليوم)