الاحتلال يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية لسرايا القدس

اغتالت قوات الاحتلال الخميس عضو المجلس العسكري في سرايا القدس أحمد ابو دقة إثر قصف منزله في خان يونس.

وكان جيش الاحتلال أعلن اغتيال أبو دقة الذي كان يتولى نائب مسؤول الوحدة الصاروخية في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأظهرت مقاطع مصورة طائرات مسيرة الاحتلال قصفت منزلا في بلدة بني سهيلا يعود لعائلة الشهيد.

يأتي ذلك بعد ساعاتٍ من اغتيال قائد ذات الوحدة بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي.

وولد الشهيد القائد غالي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة عام 1975م، حيث انتمى لحركة الجهاد الإسلامي مطلع التسعينات.

والتحق في صفوف العمل العسكري بسرايا القدس وكان من أوائل المنضمين لمجموعات الاستشهاديين. .