الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمام المصلين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين المتطرفين اليهود من الساعة العاشرة ليلا، وحتى العاشرة من ليلة غد الخميس، بحجة “الأعياد اليهودية”.

وأفادت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل في بيان، بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم بإغلاق الحرم غدا، بحجة إحياء ما يسمى عيد “أول أيلول”.

من جهته، استنكر مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، واستمرارها بمنع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب من مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.

–(بترا)