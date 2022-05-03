الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على الضفة ويغلق المعابر مع غزة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق امني شامل على الضفة الغربية، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال يومي ما يسمى إحياء “ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال”.

وقال الناطق إن الطوق سيبدأ اليوم الثلاثاء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، لينتهي في منتصف ليلة الخميس/ الجمعة القادمة، وذلك بعد تقييم للأوضاع الأمنية.

وأضاف أنه “لن يسمح إلا للحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية بدخول الأراضي الإسرائيلية بعد الحصول على تصريح من منسق أعمال الحكومة في المناطق”.

وطلب “من كل من يريد الدخول خلال هذه الفترة التوجه مسبقا إلى مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق للحصول على التصريح اللازم”.