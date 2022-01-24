الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

اقتحم عشرات الجنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واستنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان، الاعتداء على الحرم واستباحته، مشددة على أن هذه الاقتحامات مؤشر على نية الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على الحرم، ومحاولة تهويده وتحويله لكنيس يهودي في المستقبل.

وعلى صعيد متصل، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بهدم مدرستين شرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن مؤسسة رقافيم الاستيطانية ألصقت إخطارات بالهدم على مدرستي كيسان و”تحدي 5″ في منطقة جب الذيب، بحجة أنهما غير قانونيتين.

إلى ذلك، اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 16فلسطينيا خلال حملة مداهمات شنتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت- وسط إطلاق للنيران- مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وجنين وقلقيلية واعتقلت المواطنين الستة عشر.

من جهة أخرى، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من النتائج الكارثية للسياسات العنصرية الإسرائيلية وتداعياتها على أية حلول للصراع، لافتة إلى ممارسة دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة يومياً أبشع أشكال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، لتكريس الاحتلال والاستيطان واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري. (بترا)