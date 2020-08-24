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الاحتلال يقصف عدة مواقع جنوب غزة

منذ ساعتين

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غزة – قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مواقع في خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ أرضا زراعية في منطقة أبو هداف شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس.
كما قصفت قوات الاحتلال بالقذائف المدفعية نقطتين للضبط الميداني، إحداهما شرقي بلدة الفخاري جنوبي شرقي خانيونس، وأخرى في منطقة كرم أبو معمر القريبة من موقع صوفا العسكري شمالي شرقي رفح، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
بترا

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