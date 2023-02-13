الاحتلال يقصف عدة مواقع في غزة

قصفت مدفعية وطائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة مواقع ونقاط للمقاومة في قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بعدد من الصواريخ موقعا للمقاومة غرب غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف نقطةً للرصد تابعة للمقاومة شمالي بيت حانون شمال القطاع، وقصفت كذلك عدة نقاط للرصد شرقي بلدة القرارة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

من جهتها، ردت فصائل المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بما يعرف بغلاف غزة.- (بترا)