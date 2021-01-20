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الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

منذ 23 دقيقة
نيران تتصاعد من غزة بعد غارة جوية للاحتلال الاسرائيلي على القطاع المتواصلة .-(أرشيفية)

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غزة– قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بالقذائف المدفعية عدة مواقع في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان مدفعية الاحتلال قصفت موقعين للضبط الميداني شرقي البريج والمغازي وسط قطاع غزة وموقعًا آخر في جحر الديك جنوب غزة.
كما قصفت قوات الاحتلال نقطة أخرى للضبط الميداني شرقي بلدة بيت حانون شمالي القطاع، وخلف القصف اضرارا بالممتلكات والاراضي ولم يبلغ عن وقوع اصابات بين صفوف المواطنين.
يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في مستوطنات غلاف قطاع غزة.- (بترا)

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