الاحتلال يقصف محيط دمشق بالصواريخ

استهدف قصف صاروخي للاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس نقاطاً قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه يطال محيط العاصمة السورية خلال الشهر الحالي.

وخلال الأعوام الماضية، شنّ الاحتلال مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا” عن مصدر عسكري تنفيذ “العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق”.

وذكرت الوكالة أن الضربة أدت “لوقوع بعض الخسائر المادية”.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرين بجروح في قصف جوي وبرّي للاحتلال استهدف في التاسع من شباط/فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

ونادراً ما تؤكّد سلطات الاحتلال تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.-(أ ف ب)